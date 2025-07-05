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Новини Харкова — головне 5 липня: “приліт” по Чугуєву, як минула ніч

Події 10:38   05.07.2025
Оксана Горун
Новини Харкова — головне 5 липня: “приліт” по Чугуєву, як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

10:38

18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай”, – поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 5 липня.

10:17

Масований удар БпЛА по Чугуєву

З вечора 4 липня у Харкові тривала затяжна тривога через атаку російських “шахедів”. Її оголосили о 21:21, а відбій дали о 01:11. За цей час російські БпЛА масовано атакували Чугуїв. У місті виникли пожежі, постраждали 11 людей, серед них дві дитини. Пожежу на одному з об’єктів усе ще гасять, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я. До ліквідації наслідків залучалися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг”, – поінформували в ДСНС.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загалом за добу в області через обстріли загинула одна людина, ще 15 постраждали. Росіяни обстріляли 6 локацій регіону.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 10:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".