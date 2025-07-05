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У Чугуєві відновили електрику майже всім споживачам – обленерго

Події 17:44   05.07.2025
Оксана Горун
У Чугуєві відновили електрику майже всім споживачам – обленерго Фото: АО “Харківобленерго”

У Чугуєві відновлюють електромережі після вибухів та масштабної пожежі, спричиненої атакою “шахедів”.

“Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж та Чугуївського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” працюють над відновленням електропостачання у Чугуєві, який зазнав масованої атаки шахедів сьогодні вночі”, – повідомила пресслужба обленерго.

За інформацією начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова у місті без електрики залишилося близько 2000 споживачів.

“Дві бригади наших фахівців одразу ж після дозволу відповідних служб приступили до відновлювальних робіт. Найбільше постраждала повітряна лінія 0,4 кВ. Температура горіння була настільки високою, що проводи дев’яти прогонів були знищені вщент, від них нічого не залишилося. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити мережу і дати світло всім знеструмленим споживачам”, – сказав Семенов.

Станом на 16:15 електрику ще залишалося увімкнути в 64 будинках.

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Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потягЧерез обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини. Пожежу загасили о 13:00, поінформували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 17:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві відновлюють електромережі після вибухів та масштабної пожежі, спричиненої атакою “шахедів”".