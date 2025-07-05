В Чугуеве восстановили электричество почти всем потребителям — облэнерго
В Чугуеве восстанавливают электросети после взрывов и масштабного пожара, вызванного атакой «Шахедов».
«Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей и Чугуевского района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» работают над возобновлением электроснабжения в Чугуеве, который подвергся массированной атаке «Шахедов» сегодня ночью», — сообщила пресс-служба облэнерго.
По информации начальника Чугуевского РЭС Андрея Семенова в городе без электричества остались около 2000 потребителей.
«Две бригады наших специалистов сразу же после разрешения соответствующих служб приступили к восстановительным работам. Больше всего пострадала воздушная линия 0,4 кВ. Температура горения была настолько высокой, что провода девяти прогонов были уничтожены до основания, от них ничего не осталось. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить сеть», — сказал Семенов.
По состоянию на 16:15 электричество еще оставалось подключить в 64 домах.
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Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Пожар погасили в 13:00, проинформировали в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, Чугуїв, Чугуев, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 17:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве восстанавливают электросети после взрывов и масштабного пожара, вызванного атакой «Шахедов»".