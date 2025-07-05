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Удар «Шахедов» по Чугуеву: 11 пострадаших — Синегубов о событиях за сутки

Происшествия 10:02   05.07.2025
Оксана Горун
Удар «Шахедов» по Чугуеву: 11 пострадаших — Синегубов о событиях за сутки

Вечером 4 июля по Чугуеву ударили БпЛА типа «Шахед». Также «прилет» был в Купянске — есть погибшая.

«В г. Чугуев пострадали 11 человек, в том числе 10-летний мальчик и 14-летняя девочка; в г. Купянск погибла 55-летняя женщина, пострадали 61-летняя и 70-летняя женщины, 56-летний и 57-летний мужчины», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он проинформировал, что в целом за сутки удары РФ пришлись по шести населенным пунктам Харьковской области.

«В результате обстрелов один человек погиб, 15 – пострадали, среди них двое детей»

Россияне били по Харьковской области различными вооружениями, применив:

▪️12 неуправляемых авиационных ракет;
▪️1 ракету Х-38;
▪️6 КАБ;
▪️25 БпЛА типа «Шахед»;
▪️9 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА, тип которых устанавливают.

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В Купянском районе (Купянске и Ковшаровке) повреждены два многоквартирных дома, школа, два частных дома, магазин. В Чугуевском районе повреждено общежитие, СТО, 10 автомобилей, инфраструктура почты, недействующее здание.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 10:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 4 июля по Чугуеву ударили БпЛА типа «Шахед». Также «прилет» был в Купянске — есть погибшая".