Новости Харькова — главное 4 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:06
Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась девять часов
Тревогу в Харькове и области объявили накануне вечером в 20:39. Тогда Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на востоке Украины.
Позже добавилась и угроза БпЛА. Уже после полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К.
Около 02:00 началась массовая атака столицы – на Киев полетели дроны и баллистика. А в 05:20 на Харьковщину россияне выпустили КАБы.
Отбой тревоги прозвучал только утром, в 05:37.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".