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Новости Харькова — главное 4 июля: как прошла ночь

Украина 07:09   04.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 4 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:06

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась девять часов

Тревогу в Харькове и области объявили накануне вечером в 20:39. Тогда Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на востоке Украины.

Позже добавилась и угроза БпЛА. Уже после полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К.

Около 02:00 началась массовая атака столицы – на Киев полетели дроны и баллистика. А в 05:20 на Харьковщину россияне выпустили КАБы.

Отбой тревоги прозвучал только утром, в 05:37.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".