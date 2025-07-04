Новости Харькова — главное 4 июля: как прошла ночь

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07:06

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась девять часов

Тревогу в Харькове и области объявили накануне вечером в 20:39. Тогда Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на востоке Украины.

Позже добавилась и угроза БпЛА. Уже после полуночи «покраснела» вся Украина – взлетел МиГ-31К.

Около 02:00 началась массовая атака столицы – на Киев полетели дроны и баллистика. А в 05:20 на Харьковщину россияне выпустили КАБы.

Отбой тревоги прозвучал только утром, в 05:37.