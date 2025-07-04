Новини Харкова — головне 4 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Тривога на Харківщині безперервно тривала дев’ять годин
Тривогу в Харкові та області оголосили напередодні увечері о 20:39. Тоді Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на сході України.
Пізніше додалася й загроза БпЛА. Вже після опівночі «почервоніла» вся Україна – злетів МіГ-31К.
Близько 02:00 розпочалася масова атака столиці – на Київ полетіли дрони та балістика. А о 05:20 на Харківщину росіяни випустили Каби.
Відбій тривоги пролунав лише вранці о 05:37.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".