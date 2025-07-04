Новини Харкова — головне 4 липня: як минула ніч

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07:06

Тривога на Харківщині безперервно тривала дев’ять годин

Тривогу в Харкові та області оголосили напередодні увечері о 20:39. Тоді Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на сході України.

Пізніше додалася й загроза БпЛА. Вже після опівночі «почервоніла» вся Україна – злетів МіГ-31К.

Близько 02:00 розпочалася масова атака столиці – на Київ полетіли дрони та балістика. А о 05:20 на Харківщину росіяни випустили Каби.

Відбій тривоги пролунав лише вранці о 05:37.