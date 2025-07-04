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Новини Харкова — головне 4 липня: як минула ніч

Україна 07:09   04.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 4 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Тривога на Харківщині безперервно тривала дев’ять годин

Тривогу в Харкові та області оголосили напередодні увечері о 20:39. Тоді Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на сході України.

Пізніше додалася й загроза БпЛА. Вже після опівночі «почервоніла» вся Україна – злетів МіГ-31К.

Близько 02:00 розпочалася масова атака столиці – на Київ полетіли дрони та балістика. А о 05:20 на Харківщину росіяни випустили Каби.

Відбій тривоги пролунав лише вранці о 05:37.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".