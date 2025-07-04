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Ворог вдарив по центру Куп’янська: є загибла та поранені

Події 14:22   04.07.2025
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по центру Куп’янська: є загибла та поранені

Про ворожий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину.

«На жаль, загинула 55-річна жінка. Ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".