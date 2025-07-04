Ворог вдарив по центру Куп’янська: є загибла та поранені

Про ворожий обстріл міста Куп’янськ на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину.

«На жаль, загинула 55-річна жінка. Ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їх стан», – зазначив Синєгубов.