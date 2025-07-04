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Враг ударил по центру Купянска: есть погибшая и раненые

Происшествия 14:22   04.07.2025
Виктория Яковенко
Враг ударил по центру Купянска: есть погибшая и раненые

О вражеском обстреле города Купянск в Харьковской области сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, российский снаряд попал в центральную часть города, возле магазина.

«К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Еще два человека получили взрывные ранения – 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы, медики стабилизируют их состояние», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском обстреле города Купянск в Харьковской области сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".