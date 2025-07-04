Враг ударил по центру Купянска: есть погибшая и раненые
О вражеском обстреле города Купянск в Харьковской области сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, российский снаряд попал в центральную часть города, возле магазина.
«К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Еще два человека получили взрывные ранения – 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы, медики стабилизируют их состояние», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, Олег Синегубов, погибшая, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеском обстреле города Купянск в Харьковской области сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".