Враг ударил по центру Купянска: есть погибшая и раненые

О вражеском обстреле города Купянск в Харьковской области сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, российский снаряд попал в центральную часть города, возле магазина.

«К сожалению, погибла 55-летняя женщина. Еще два человека получили взрывные ранения – 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы, медики стабилизируют их состояние», — отметил Синегубов.