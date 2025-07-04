Били КАБ и БпЛА: Синегубов рассказал, как прошли сутки в Харьковской области
За сутки в Харьковской области ранены пять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Приколотное Ольховатской громады пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина; в пос. Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщина и 23-летний мужчина. В с. Вишневая Савинской громады 56-летний мужчина пострадал в результате взрыва неизвестного предмета», – пишет Синегубов.
В течение суток враг выпустил по Харьковщине:
▪️38 неуправляемых авиационных ракет;
▪️8 КАБ;
▪️12 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️2 fpv-дрона;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе повреждено авто коммунального предприятия, а также две гражданские машины, в Изюмском районе под удар попали четыре дома, хозпостройки, админздания и электросети.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, удары;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области ранены пять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".