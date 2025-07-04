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Били КАБ и БпЛА: Синегубов рассказал, как прошли сутки в Харьковской области

Украина 09:05   04.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБ и БпЛА: Синегубов рассказал, как прошли сутки в Харьковской области

За сутки в Харьковской области ранены пять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Приколотное Ольховатской громады пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина; в пос. Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщина и 23-летний мужчина. В с. Вишневая Савинской громады 56-летний мужчина пострадал в результате взрыва неизвестного предмета», – пишет Синегубов.

В течение суток враг выпустил по Харьковщине:

▪️38 неуправляемых авиационных ракет;

▪️8 КАБ;

▪️12 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️2 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждено авто коммунального предприятия, а также две гражданские машины, в Изюмском районе под удар попали четыре дома, хозпостройки, админздания и электросети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 09:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области ранены пять человек, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".