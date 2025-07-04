Били КАБ і БпЛА: Синєгубов розповів, як минула доба в Харківській області
За добу на Харківщині поранені пʼятеро людей, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 57-річний чоловік і 51-річна жінка; у сел. Савинці постраждали 22-річна і 39-річна жінки та 23-річний чоловік. У с. Вишнева Савинської громади 56-річний чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого предмету”, – пише Синєгубов.
Протягом доби ворог випустив по Харківщині:
▪️38 некерованих авіаційних ракет;
▪️8 КАБ;
▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типу «Молния»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено авто комунального підприємства, а також дві цивільні машини, в Ізюмському районі під удар потрапили чотири будинки, господарські споруди, адмінбудівлі та електромережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 09:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині поранені пʼятеро людей, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".