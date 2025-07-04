«Рухається до нас техніка, яка має збивати «шахеди» – заява Ахіллеса (відео)
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив гарні новини: українські воїни набули спроможності збивати ворожі «шахеди».
Зокрема, за його даними, захисникам вдалося збити «Герберу». Це, за словами Федоренка, дешевий аналог «шахеда», який збирають в РФ.
«Набираємо спроможності, набираємо обороти. Рухається до нас техніка, яка має збивати, яка вже сьогодні збиває «шахеди» та «Герані». Необхідні додатково люди. Звертаємось до вас, друзі. Розгляньте можливість долучитися до 429-го полку «Ахіллес», а саме до підрозділу протиповітряної оборони, які працюють в другому ешелоні і мають на меті закрити наше мирне небо», – звернувся Федоренко.
Відео: 429 окремий полк БпС “Ахіллес”
Нагадаємо, раніше командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко зазначав, що для захисту неба, зокрема, від «шахедів» наразі не вистачає не технічних рішень, а людей. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українські правді» повідомляв, що у місті закуповують дрони для перехоплення «шахедів». Наразі міський голова незадоволений результатом, але вважає, що «ми на правильному шляху».
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, війна, техника, фронт, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив гарні новини: українські воїни набули спроможності збивати ворожі «шахеди».".