«Рухається до нас техніка, яка має збивати «шахеди» – заява Ахіллеса (відео)

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко повідомив гарні новини: українські воїни набули спроможності збивати ворожі «шахеди».

Зокрема, за його даними, захисникам вдалося збити «Герберу». Це, за словами Федоренка, дешевий аналог «шахеда», який збирають в РФ.

«Набираємо спроможності, набираємо обороти. Рухається до нас техніка, яка має збивати, яка вже сьогодні збиває «шахеди» та «Герані». Необхідні додатково люди. Звертаємось до вас, друзі. Розгляньте можливість долучитися до 429-го полку «Ахіллес», а саме до підрозділу протиповітряної оборони, які працюють в другому ешелоні і мають на меті закрити наше мирне небо», – звернувся Федоренко.

Відео: 429 окремий полк БпС “Ахіллес”

Нагадаємо, раніше командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко зазначав, що для захисту неба, зокрема, від «шахедів» наразі не вистачає не технічних рішень, а людей. Тим часом мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українські правді» повідомляв, що у місті закуповують дрони для перехоплення «шахедів». Наразі міський голова незадоволений результатом, але вважає, що «ми на правильному шляху».