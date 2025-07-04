«Движется к нам техника, которая должна сбивать «Шахеды» — заявление Ахиллеса

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил хорошие новости: украинские воины приобрели способность сбивать вражеские «Шахеды».

В частности, по его данным, защитникам удалось сбить «Герберу». Это, по словам Федоренко, дешевый аналог «Шахеда», который собирают в РФ.

«Набираем возможности, набираем обороты. Движется к нам техника, которая должна сбивать, которая уже сегодня сбивает «Шахеды» и «Герани». Необходимы дополнительно люди. Обращаемся к вам, друзья. Рассмотрите возможность присоединиться к 429-му полку «Ахиллес», а именно к подразделениям противовоздушной обороны, которые работают во втором эшелоне и имеют цель — закрыть наше мирное небо», — обратился Федоренко.

Видео: 429 отдельный полк БпС «Ахиллес»

Напомним, ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко отмечал, что для защиты неба, в частности, от «Шахедов» пока не хватает не технических решений, а людей. Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинские правде» сообщал, что в городе закупают дроны для перехвата «Шахедов». Пока городской голова недоволен результатом, но считает, что «мы на правильном пути».