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«Движется к нам техника, которая должна сбивать «Шахеды» — заявление Ахиллеса

Фронт 12:14   04.07.2025
Виктория Яковенко
«Движется к нам техника, которая должна сбивать «Шахеды» — заявление Ахиллеса Скриншот

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил хорошие новости: украинские воины приобрели способность сбивать вражеские «Шахеды».

В частности, по его данным, защитникам удалось сбить «Герберу». Это, по словам Федоренко, дешевый аналог «Шахеда», который собирают в РФ.

«Набираем возможности, набираем обороты. Движется к нам техника, которая должна сбивать, которая уже сегодня сбивает «Шахеды» и «Герани». Необходимы дополнительно люди. Обращаемся к вам, друзья. Рассмотрите возможность присоединиться к 429-му полку «Ахиллес», а именно к подразделениям противовоздушной обороны, которые работают во втором эшелоне и имеют цель — закрыть наше мирное небо», — обратился Федоренко.

Видео: 429 отдельный полк БпС «Ахиллес»

Напомним, ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко отмечал, что для защиты неба, в частности, от «Шахедов» пока не хватает не технических решений, а людей. Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинские правде» сообщал, что в городе закупают дроны для перехвата «Шахедов». Пока городской голова недоволен результатом, но считает, что «мы на правильном пути».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сообщил хорошие новости: украинские воины приобрели способность сбивать вражеские «Шахеды».".