Ахиллес: Есть БпЛА, которые сбивают «Шахеды» на высоте, чего не хватает

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что мешает сбивать большее количество «Шахедов» в украинском небе — при том, что техническое решение проблемы существует.

«Украинские инженеры, инженеры наших партнеров разработали ряд средств беспилотных систем. Называть их намеренно не будем, характеристики называть не будем – для того, чтобы враг не мог эффективно этому противодействовать. Но уже есть наши беспилотники, которые могут сбивать модернизированные «Шахеды» на достаточно существенной высоте. Основным капиталом войны, несмотря на технические средства, уже появляющиеся в украинском войске в Силах обороны, основным капиталом остаются все-таки люди. Соответственно, какое бы ни было технологическое средство, какие бы ни были в него встроены элементы искусственного интеллекта и прочее, вы должны помнить: за каждым дроном стоит живой человек. Соответственно, мы сейчас начинаем получать технику, способную сбивать «Шахеды», но эту технику кто-то должен пилотировать», — объяснил Федоренко.

Он отметил, что сейчас боевые подразделения, такие как «Ахиллес», перестраивают опытных пилотов БпЛА на те средства, которые позволяют сбивать «Шахеды».

«Но этого все равно будет недостаточно, даже если все подразделения выделят такие группы и получат необходимые технические средства. Мы должны для того, чтобы удержать и переднюю линию, и закрыть наше небо, приобщить основной капитал, о котором мы говорим — людей. Искренне прошу военнообязанных: не отсиживайтесь сейчас дома. Пора воспользоваться рекрутинговыми программами через первый рекрутинг-центр Сухопутных войск Украины, через рекрутинговый центр Сил беспилотных систем. Прийти и зайти именно в те подразделения, которые применяют беспилотные системы для сбивания «Шахедов», терроризирующих наше население. Усильте Силы обороны и таким образом, имея технику, понимая, как развивается враг, имея людей, мы сможем вернуться снова к точке, когда большинство воздушных целей противника будут сбиваться над украинскими полями-лугами, а определенная часть — и над территорией Российской Федерации», — обратился командир «Ахиллеса».

Видео: 429 отдельный полк БпС «Ахиллес»

Он отметил, что россияне с первых дней применения «Шахедов» занимались импортозамещением и модернизацией этих беспилотников. Так они стали более устойчивыми к РЭБ, маневренным и поднялись на большую высоту. Также само производство расширили, и за одну ночь по территории Украины могут запускать уже по 300 ударных БпЛА.

«Если раньше противник двигался на горизонте высот примерно 300-500 метров, его могли легко обнаруживать наши мобильные огневые группы (это ребята, которых вы видите на пикапах с пулеметами) и эффективно их сбивать. То сегодня противник имеет возможность работать на горизонте высот 2 км, 2 200 метров и так далее, что, соответственно, является недостижимым для наших мобильных огневых групп. Соответственно большее количество беспилотников достигают определенных целей. Плюс они произвели модернизацию, касающуюся возможности нанесения огневого удара. Если противник раньше заходил на определенные цели под градусом 45, то есть был определенный затяжной период, пока он заходил на цель, его можно было на подлете к этой цели обнаружить и нанести огневое поражение, сегодня противник заходит почти под 90 градусов. То есть они имеют возможность поражать цель сверху вниз, что усложняет, соответственно, сбивание беспилотника при заходе на цель», — пояснил Юрий Федоренко.

Он прогнозирует, что на этом враг в развитии «Шахедов» не остановится. Уже сейчас в РФ тестируют такие беспилотники с реактивным двигателем. Они будут двигаться быстрее, а значит, украинские «противошахедные» дроны станут менее эффективными.

«Поэтому украинские инженеры уже сегодня работают и имеют положительные достижения в тестовом режиме, тем не менее они уже есть, относительно создания реактивных перехватчиков», — отметил командир полка.

Он призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, спускаться в укрытия, а также — присоединяться к Силам обороны, чтобы защитить мирные города от террора.