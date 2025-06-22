«Кровавая осень»: как защитить Харьков от БпЛА — обзор фронта (видео)

Новую тактику ударов БпЛА отработали в Харькове и применили в Киеве. В сетях — паника из-за предупреждения военного о «кровавой осени» и необходимости уезжать из городов. О главных событиях войны в Харьковской области и не только за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в течение недели оккупанты продолжали активные штурмы в Харьковской области. При этом на севере от Харькова в отдельные дни боев было даже больше, чем на традиционно активном Купянском направлении. Атаковали и в Волчанске, и в направлении на Липцы. На карте аналитиков украинского проекта DeepState последствия усилий врага не отразились — изменений не вносили. В то же время Институт изучения войны сообщал, что у россиян было продвижение на юго-западе от Красного Первого в Купянском районе. Также оккупанты вероятно захватили дополнительные позиции на правобережье Оскола. Однако дальнейшие заявления российской пропаганды об успехах у Двуречной, Строевки и Красного Первого аналитики института опровергли. Кроме того, по их данным, Силы обороны смогли продвинуться на Боровском направлении, совершив успешную контратаку в районе Макеевки. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что захватчики продолжают попытки существенно расширить свой плацдарм на правом берегу реки Оскол и ведут упорные бои за Кондрашовку. Машовец предупредил, что исход боев за Кондрашовку станет решающим относительно общей ситуации с плацдармом оккупантов на правобережье.

«Кровавая осень»: что спасет Харьков от «Шахедов»

Харьков в очередной раз стал полигоном для испытания россиянами новой тактики ударов. На этой неделе ее распространили по всей стране. В частности, применили для ударов по столице.

«Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличил высоту «Шахедов». Они сначала двигаются на высоте 4000 – 5000 метров – и после того уже перед самой целью начинают резкое снижение», — рассказывал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 11 июня.

«В Харькове был зафиксирован полет «Герани» на 4200 метрах. Это уже не работают стандартные ПВО, то есть те расчеты, которые стоят с пулеметами. Они уже не работают. Враг протестует все на Харьковщине, потому что здесь ближе всего. А потом будет использовать это в Киеве. А теперь дальше: что им мешает модернизировать дрон, чтобы он переходил в крутое пике прямо с такой высоты? Его ничего не собьет», — спрогнозировал в интервью «Фабрике новостей» командир подразделения 57-й ОМБр Денис Ярославский.

Трагический массированный удар по Киеву на уходящей неделе спровоцировал панические настроения в сетях. Их неожиданно подогрел военнослужащий. Командир роты 412 полка Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак разместил коротенький текст в Stories со словами: «Это только начало, нас ждет ужасная кровавая осень. По возможности уезжайте жить за город». Сообщение завирусилось в Telegram-каналах, вызвав и панику и активную дискуссию. Так, обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко поинтересовался, чем именно осень этого года будет более кровавой по сравнению с осенью 2022-го, когда по Украине одновременно прилетали десятки, а то и сотни российских ракет. Он призвал вместо распространения истерии напоминать, что главное — сохранять бдительность и не игнорировать воздушные тревоги. А также отметил, что правило двух стен далеко не всегда работает, если речь идет о прямом ударе по дому. Так что лучше добраться до метро или бомбоубежища. Александр Ярмак, чье сообщение разогнало панику, впоследствии удалил Stories и написал пространный пост, где заявил, что ситуация «критическая, но не катастрофическая».

Тем временем военные, аналитики и волонтеры обсуждали варианты спасения от новой тактики «Шахедов». Наиболее реальным средством противодействия большинство считает уничтожение российских дронов украинскими. Однако на волонтерских началах такой вопрос не решить – нужно активное и оперативное участие государства. Наращивание РФ производства дронов и изменение тактики их применения были ожидаемыми, отметил волонтер Сергей Стерненко. По его мнению, ПВО Украины оказалась не готова к противодействию из-за неповоротливости армейской системы и ее сопротивления инновациям. Он написал: «Сейчас государство кинулось искать решение. Оно будет. Но за потерянное время мы будем платить жизнями наших людей».

Производитель дронов и военный Юрий Касьянов заявил, что технически создать свои дроны-перехватчики и ЗРК — не очень сложная задача. Однако реализовать ее без участия государства невозможно.

«Сейчас можно противодействовать «Шахедам» исключительно антидронами. У нас в Харькове, например, есть люди, производящие такие антишахедные дроны, я с ними общаюсь каждый день и я спрашивал: «У вас есть государственные заказы?» – «Нет». Хотя у них очень много подтвержденных поражений целей – «Шахедов», — поделился командир подразделения 57-й ОМБр Денис Ярославский.

«Оборона Харькова достаточно стойкая»

Украинский журналист Юрий Бутусов, недавно мобилизовавшийся в харьковскую бригаду НГУ «Хартия» в интервью «Украинской правде» дал первые оценки тому, насколько Харьков реально защищен с севера.

«Врага отбросили от важного в оперативном плане села Липцы, которое контролирует северные подходы к Харькову. Наши войска на этом участке имеют инициативу. Враг проводит контратаки, но успеха нет никакого. И продвижение у нас есть. В принципе, оборона Харькова достаточно устойчива на данный момент. На флангах есть 92-я штурмовая бригада и 42-я механизированная бригада. И там ситуация стабильная. И Волчанск – наши воины там дерутся, 57-я бригада до сих пор держит Волчанск – уже больше года. Ситуация — в тяжелых боях. Тем не менее наши войска не позволяют врагу продвигаться», — сказал Бутусов.

«Сделать все, чтобы Купянска не существовало»

Врага удерживают на расстоянии от Харькова, что не позволяет бить по городу российской артиллерии и авиации. Однако россияне продолжают в полной мере использовать все средства уничтожения против другого города региона – Купянска.

«Это ежедневные удары. И единственное, что отличается, – это те КАБы, которые применяются: ФАБы или 250, или 500-е, полуторатонные. Или интенсивность разнится. А так в принципе мы видим, что враг целенаправленно забрасывает город, пытается его разрушить до основания и сделать все, чтобы Купянска не существовало, или чтобы побудить Силы обороны покинуть город», — считает начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

На предыдущей неделе Совет обороны Харьковщины расширил зону эвакуации в Купянском районе.