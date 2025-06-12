«Враг пытается сделать все, чтобы Купянска не существовало» — Канашевич
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что армия РФ забрасывает город КАБами и ФАБами ежедневно.
«Враг целенаправленно пытается его разрушить до основания и сделать все, чтобы Купянска не существовало, или, чтобы побуждать СОУ покинуть город. Но, во всяком случае, мы реагируем на эту ситуацию. И после того массированного обстрела, который был позавчера, наши службы отработали и электрики очень качественно провели работы. Более чем на 10 улицах возобновили электроснабжение, и более 20 улиц – частично возобновили электроснабжение», — рассказал Канашевич.
По его данным, в некоторых районах Купянска или ближайших селах такое восстановление невозможно, ведь есть постоянная угроза обстрелов.
«Активность FPV-дронов в последнее время очень усилились, они постоянно летают по улицам и это несет опасность не только военным, ГСЧС, электрикам, но и гражданским людям», — подчеркнул Канашевич.
Он подытожил: сейчас Купянск на 90% получил повреждения или разрушения – в городе невозможно увидеть ни одно уцелевшее здание.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, канашевич, купянск, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил, что армия РФ забрасывает город КАБами и ФАБами ежедневно.".