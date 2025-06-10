Погиб пожилой мужчина: РФ сбросила ФАБ-500 на Купянск (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
10 июня по городу Купянск в Харьковской области ударил ФАБ-500.
В результате удара повреждены более 30 частных домов. Погиб 70-летний мужчина, пострадали два человека 68 и 38 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме этого, в селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона пострадал мужчина. Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что удар произошел в 12:00.
Следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, погиб, полиция, ФАБ-500;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июня по городу Купянск в Харьковской области ударил ФАБ-500.".