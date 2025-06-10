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Погиб пожилой мужчина: РФ сбросила ФАБ-500 на Купянск (фото)

Происшествия 16:50   10.06.2025
Виктория Яковенко
Погиб пожилой мужчина: РФ сбросила ФАБ-500 на Купянск (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

10 июня по городу Купянск в Харьковской области ударил ФАБ-500.

В результате удара повреждены более 30 частных домов. Погиб 70-летний мужчина, пострадали два человека 68 и 38 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме этого, в селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона пострадал мужчина. Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что удар произошел в 12:00.

Следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

удар по купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по купянску
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июня по городу Купянск в Харьковской области ударил ФАБ-500.".