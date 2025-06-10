Враг штурмовал в сторону Липцев, на Купянском направлении – бой: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении Силы обороны обили один вражеский штурм в направлении Липцев.
На Купянском направлении с начала суток враг десять раз шел вперед на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Зеленый Гай, бой продолжается.
«С начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и рушат планы россиян», — отметили в Генштабе.
Читайте также: «Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг штурмовал в сторону Липцев, на Купянском направлении – бой: ГШ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".