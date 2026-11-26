26 ноября в Харькове прошли первые общественные слушания за время полномасштабного вторжения РФ, посвященные проекту бюджета города на следующий год.

Доклад об основных показателях проекта бюджета сделала заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева. В частности, она сообщила, сколько из более чем 22 млрд грн бюджета пойдет на восстановление жилья, развитие ЖКХ и строительство образовательных укрытий.

«Объем финансирования мероприятий по созданию автономной системы теплоснабжения и развитию водопроводно-канализационного хозяйства составляет 1,6 млрд грн. Эти средства планируются на строительство, реконструкцию и ремонт тепловых сетей и тепломагистралей, объектов водоснабжения и водоотвода, приобретение когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Расходы на восстановление и ремонт жилого фонда составят 1,1 млрд. грн. За эти средства планируется профинансировать аварийно-восстановительные работы в разрушенных жилых домах, а также капитальный и текущий ремонт поврежденного жилья. На обустройство защитных сооружений учебных заведений планируется 609,9 млрд грн. За эти средства предусматривается строительство защитных сооружений гражданской защиты на территории шести харьковских лицеев и на территории учреждения дошкольного образования», — перечислила Таукешева.

Также в Харькове планируют реконструировать и ремонтировать дороги — на это предусмотрели 200 млн грн. Есть в проекте бюджета и 30 млн грн на реконструкцию Лопанской набережной, а также 100 млн — на продолжение строительства и реконструкции объектов Харьковского зоопарка. Как планируют расходовать эти средства и зачем это сейчас нужно, пояснил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Отметим, что львиная доля расходов бюджета идет на зарплату бюджетникам — речь о 42,5% всех расходов.