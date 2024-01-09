Зарплаты топ-чиновников Харькова: иногда в 15 раз выше средних по региону

Аналитический центр «Обсерватория демократии» проверил декларации чиновников Харьковского горсовета и районных администраций. Некоторые вице-мэры получили годовые зарплаты по 1,8 млн грн.

В связи с открытием Реестра деклараций НАПК чиновники начали подавать декларации о доходах, которые граждане не видели в течение почти двух лет — с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Аналитики отмечают: пока госслужащие и сотрудники местного управления не спешат «похвастать» доходами военного времени.

«На момент открытия Реестра в декабре 2023-го в нем были представлены только 19 из 56 деклараций руководителей громад Харьковщины, — отметили в АЦ «Обсерватория демократии». — Похожая ситуация — и с отчетностью харьковских ТОП-чиновников – вероятно, ориентиром для них служит председатель громады Игорь Терехов, который, по состоянию на начало января 2024-го, еще не подал декларацию о доходах за 2022-й».

Впрочем, на подачу деклараций у чиновников еще есть время: за 2022-й они должны отчитаться до 31 января, за 2023-й — до 31 марта. Анализируя задекларированные доходы, эксперты обратили внимание на данные, которые предоставляли мэр Харькова, его заместители и руководители департаментов горсовета, а также — районных администраций города.

«В общей сложности, вместе с Тереховым, таких топ-чиновников сейчас в городской власти насчитывается 46 человек. По состоянию на начало января, в Реестре представлены декларации только 17 из них», — отметили аналитики.

На данный момент пятерка наиболее высокооплачиваемых сотрудников выглядит так.

«Самые высокие официальные зарплаты по итогам 2022 года задекларировали два заместителя мэра – Татьяна Таукешева и Александр Новак. Оба получили по 1,8 млн грн за год – примечательно, что это почти вдвое больше годовой зарплаты главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова (929 тыс. грн)», — сообщила «Обсерватория демократии».

Еще один вице-мэр, уже ушедший из горсовета, Евгений Водовозов в декларации перед увольнением показал зарплату 1,9 млн грн.

Таукешева — одна из наиболее опытных госслужащих мэрии, — кроме зарплаты получила из городского бюджета еще 393 тысячи гривен — стипендию почетного гражданина Харькова. В августе 2022 года чиновника приобрела за 304 тыс. грн «Opel Grandland X» 2019 года выпуска.

«Также обновил свой автопарк директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Александр Власенко. В своей декларации он отчитался о приобретении в октябре 2022-го автомобиля «KIA Sportage» 2019 года выпуска за 758,2 тыс. грн», — отметили аналитики.

Среди тех, кто вкладывал деньги в недвижимость в Украине во время войны, по данным «Обсерватории демократии», — глава администрации Слободского района Вячеслав Ильенко. В октябре 2022 года он купил земельный участок площадью 2000 квадратных метров в Ивано-Франковской области.

«Наиболее ценную покупку в 2022-м задекларировал нынешний и.о. директора департамента инфраструктуры Александр Мирошниченко: в июне 2022-го он приобрел квартиру и паркоместо в Испании за 7,4 млн грн. Следует отметить, что руководить департаментом инфраструктуры чиновник начал уже после приобретения недвижимости за рубежом, однако еще в 2020 году Мирошниченко стал депутатом городского совета и в 2022-м задекларировал 13 тыс. грн полученной «компенсации расходов на депутатскую деятельность». Кстати, подобная «компенсационная» статья доходов, несмотря на войну, имеется в декларациях почти всех чиновников, у которых мандаты местных депутатов», — отметили в «Обсерватории демократии».

Помимо зарплат, чиновники частенько получают различные соцвыплаты из городского бюджета. К примеру, директор департамента служб по делам детей Александр Малько в течение 2022 года получал семь разных соцвыплат и пенсию.

«В частности, чиновник задекларировал 26,6 тысячи гривен «помощи на проживание ВПЛ» – это может свидетельствовать о его длительном отсутствии в Харькове в 2022 году и дистанционном выполнении своих должностных обязанностей», — считают аналитики.

Они отметили подчас «непропорциональность» доходов чиновников средним доходам жителей страны.

«По данным областной службы занятости, средняя зарплата в Харьковском регионе в течение 2023 года составила 10,5 тысячи гривен – соответственно, полученная из городского бюджета зарплата рекордсменов среди топ-чиновников Харькова выше средней почти в 15 раз», — подытожили в «Обсерватории демократии».