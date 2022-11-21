Стало известно, во сколько обходится бюджету Харькова бесплатный проезд
874 миллиона гривен предусмотрели в городском бюджете Харькова на 2023 год для предприятий горэлектротранса. В основном деньги пойдут на зарплату сотрудникам и оплату электричества.
Подробности относительно запланированных расходов сообщила во время внеочередной сессии Харьковского горсовета вице-мэр Татьяна Таукешева.
«То, что касается горэлектротранссервиса. Это пять предприятий, которые планируем содержать за счет средств бюджета. Это четыре депо — два трамвайных, два троллейбусных. Это выплата заработной платы работникам, которые перевозят сегодня бесплатно жителей города Харькова и его гостей. За это будет нужно заплатить. Электроэнергия, которую они потребляют, мы за это должны платить. Смазочные материалы, материалы, которые необходимы для ремонтов после обстрелов. Это расходы, которые мы запланировали проводить за счет средств горбюджета», — сообщила Таукешева.
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Кроме того, она проинформировала, что в 2023 году из спецфонда бюджета проведут выплаты по договору лизинга на закупку трамваев и автобусов в размере 152 миллиона гривен. Еще 1,5 миллиарда гривен в спецфонде предусмотрено на строительство в Харькове метро — за счет субвенции из государственного бюджета.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 08:01;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "874 миллиона гривен предусмотрели в городском бюджете Харькова на 2023 год для предприятий горэлектротранса. В основном деньги пойдут на зарплату сотрудникам и оплату электричества".