Бюджет Харькова в 2022-м недополучил 3,7 млрд грн: горсовет обратился в Киев

В связи с изменениями в законодательстве по отмене ряда налогов на время военного положения, принятыми этой весной, бюджет города Харькова недополучил 3,7 миллиарда гривен.

Об этом заметитель городского головы, директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева сообщила на внеочередной сессии горсовета 17 ноября.

Она напомнила, что доходы бюджета в 2022-м должны были составить 18,3 миллиарда гривен, а расходы -17 миллиардов, при этом по итогам десяти месяцев года выполнение бюджета по доходам составляет 67%, а по расходам — 54,7%.

«К сожалению, с 1 марта, с 1 апреля законами Украины были уменьшены поступления в бюджет от субъектов хозяйствования по единому налогу 1, 2 категории, по налогу на землю. В связи с этим у нас ожидается недопоступление», — отметила Таукешева.

Сейчас, по ее словам, финансируются только защищенные статьи расходов: зарплаты, покупка стройматериалов, необходимых для ремонтов поврежденных врагом зданий, оплата энергоносителей.

«Сегодня недобор доходов, исходя из того, что были приняты законы, — 3,7 миллиарда гривен. Мы обратились в Киев, чтобы нам компенсировали выпадающие доходы. Ждем ответа», — резюмировала директор департамента.

Напомним, что на сесии приняли бюджет Харькова на 2023 год. Доходы запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов. Главный финансовый документ города проанализировали активисты Харьковского антикоррупционного центра.