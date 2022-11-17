На что пойдут деньги: антикоррупционеры проанализировали бюджет Харькова-2023

Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» проанализировали бюджет Харькова на 2023 год, принятый сегодня на сессии горсовета.

Как отмечают актикорупционеры, которые получили в свое распоряжение решение, в бюджете заложены расходы на транспорт. В частности, 56,4 миллиона гривен планируют направить на закупку троллейбусов с автономным ходом, на обычные троллейбусы — еще 53,7 миллиона, а 46,9 миллиона — на приобретение автобусов.

11,5 миллионов в 2023-м хотят потратить на строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения, общая стоимость которой — 67,9 миллиона, и которую планируют завершить в 2024 году.

19,4 миллиона направят на финансирование коммунального СМИ «Харьковские известия».

На эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда запланировано 1,11 миллиарда (на текущие ремонты жилого фонда, в частности общежитий — 511,8 миллиона, на приобретение материалов для восстановления поврежденных жилых домов после обстрелов и бомбежек — 235,2 миллиона), на сбор и вывоз мусора — 200 миллионов. На благоустройство Харькова заложили 729,5 миллионов.

Для того, чтобы функционировало и обеспечивало свою деятельность КП «Харьковские тепловые сети», запланировали выделить 1,48 миллиарда (из них 900 миллионов на закупку материалов для ремонта котельных, тепловых пунктов, тепломагистралей, насосных станций, которые были повреждены в результате российских обстрелов и еще 580 миллионов — на зарплаты работников КП «ХТС»). На зарплаты сотрудников КП «Харьковводоканал» запланировали полмиллиарда.

На содержание дорог выделяют 723,1 миллиона, на поддержку Харьковского зоопарка — 60 миллионов, на содержание и развитие наземного электротранспорта — 715,3 миллиона, на содержание и развитие Харьковского метрополитена — 350,2 миллиона.

1,52 миллиарда перечислено на строительство продолжения Алексеевской линии метро из государственного бюджета в бюджет города в рамках субвенции, как кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

480,2 миллиона горсовет выделяет на погашение кредитов, которые коммунальные предприятия имеют перед международными финансовыми организациями (Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк).

Напомним, что доходы бюджета запланировали в размере 16,1 миллиарда гривен, а расходы — 14,5 миллиардов.