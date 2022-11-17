На що підуть гроші: антикорупціонери проаналізували бюджет Харкова-2023

Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” проаналізували бюджет Харкова на 2023 рік, ухвалений сьогодні на сесії міськради.

Як зазначають актикорупціонери, які отримали у своє розпорядження рішення, у бюджеті закладено витрати на транспорт. Зокрема, 56,4 мільйона гривень планують спрямувати на закупівлю тролейбусів з автономним ходом, на звичайні тролейбуси – ще 53,7 мільйона, а 46,9 мільйона – на придбання автобусів.

11,5 мільйонів у 2023-му хочуть витратити на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, загальна вартість якої – 67,9 мільйона, і яку планують завершити у 2024 році.

19,4 мільйона спрямують на фінансування комунального ЗМІ “Харьковские известия”.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду заплановано 1,11 мільярда (на поточні ремонти житлового фонду, зокрема гуртожитків – 511,8 мільйона, на придбання матеріалів для відновлення пошкоджених житлових будинків після обстрілів та бомбардувань – 235,2 мільйона), на збір та вивезення сміття – 200 мільйонів. На благоустрій Харкова заклали 729,5 мільйонів.

Для того, щоб функціонувало та забезпечувало свою діяльність КП “Харківські теплові мережі”, запланували виділити 1,48 мільярда (з них 900 мільйонів на закупівлю матеріалів для ремонту котелень, теплових пунктів, тепломагістралей, насосних станцій, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів та ще 580 мільйонів – на зарплати працівників КП “ХТС”). На зарплати співробітників КП “Харківводоканал” запланували пів мільярда.

На утримання доріг виділяють 723,1 мільйона, на підтримку Харківського зоопарку – 60 мільйонів, на утримання та розвиток наземного електротранспорту – 715,3 мільйона, на утримання та розвиток Харківського метрополітену – 350,2 мільйона.

1,52 мільярда перераховано на будівництво продовження Олексіївської лінії метро з державного бюджету до бюджету міста в межах субвенції, як кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ.

480,2 мільйона міськрада виділяє на погашення кредитів, які комунальні підприємства мають перед міжнародними фінансовими організаціями (Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк).

Нагадаємо, що доходи бюджету запланували у розмірі 16,1 мільярда гривень, а витрати – 14,5 мільярдів.