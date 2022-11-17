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Бюджет Харкова-2023 ухвалено: видатки на пів мільярда менші, ніж планувалося

Суспільство 16:55   17.11.2022
Оксана Якушко
Бюджет Харкова-2023 ухвалено: видатки на пів мільярда менші, ніж планувалося

Харківська міськрада сьогодні на позачерговій сесії, яка проходила онлайн, схвалила бюджет на 2023 рік.

Доходи бюджету запланували в розмірі 16,1 мільярда гривень, а видатки – 14,5 мільярдів (на 2022-й закладали 19,3 і 18,8 мільярда відповідно – ред.), пише пресслужба міськради з посиланням на директорку департаменту бюджету і фінансів Тетяну Таукешеву.

За її словами, проєкт бюджету побудований на припущеннях подолання наслідків російської агресії.

На сферу ЖКГ планують спрямувати 4,8 мільярда гривень, освіти – 3 мільярди (без урахування субвенцій із державного бюджету), охорони здоров’я – пів мільярда (надходження коштів із держбюджету очікується на рівні 4 мільярдів), сферу соціального захисту – також пів мільярда. На комунальні підприємства культури виділяють 285 мільйонів гривень, спорту – 211 мільйонів.

Нагадаємо, що раніше виконком міськради схвалив проєкт бюджету з видатками в 15 мільярдів гривень. Також повідомлялося, що заплановано понад 1,5 мільярда на закупівлю матеріалів і відновлення об’єктів, зруйнованих унаслідок російської агресії.

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 16:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада сьогодні на позачерговій сесії, яка проходила онлайн, схвалила бюджет на 2023 рік.".