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1,5 млрд на відновлення: яким запланували бюджет Харкова на 2023 рік

Економіка 17:59   16.11.2022
Олена Нагорна
1,5 млрд на відновлення: яким запланували бюджет Харкова на 2023 рік

Бюджет Харкова на 2023 рік виконком міської ради схвалив та рекомендував до розгляду на сесії, яка відбудеться 17 листопада.

Загальний обсяг доходів бюджету, враховуючи поточний стан економіки, запланований у розмірі 16,1 мільярда гривень (у грудні 2021 року доходи бюджету на 2022-й заклали на рівні 19,3 мільярда – ред.), пише пресслужба міськради з посиланням на директорку департаменту бюджету та фінансів Тетяну Таукешеву.

За її словами, основним доходним джерелом, як і в попередні роки, є податок на доходи фізосіб (9,6 мільярда гривень). Також місцеві податки та збори становитимуть 3,5 мільярда.

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Прогнозований обсяг видатків бюджету, за словами Таукешевої, – 15 мільярдів гривень (на 2022-й закладали 18,8 мільярда). У проєкті запланували понад 1,5 мільярда на закупівлю матеріалів та відновлення об’єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 17:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бюджет Харкова на 2023 рік виконком міської ради схвалив та рекомендував до розгляду на сесії, яка відбудеться 17 листопада.".