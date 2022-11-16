13-ту позачергову сесію Харківської міськради перенесли на 17 листопада

Тринадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде у дистанційному режимі, повідомила прес-служба мерії.

Позачергова сесія переноситься з 16 на 17 листопада – таке розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Сесія розпочнеться о 13:00 і пройде у дистанційному режимі.