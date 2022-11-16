13-ту позачергову сесію Харківської міськради перенесли на 17 листопада
Тринадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде у дистанційному режимі, повідомила прес-служба мерії.
Позачергова сесія переноситься з 16 на 17 листопада – таке розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
Сесія розпочнеться о 13:00 і пройде у дистанційному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тринадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде у дистанційному режимі, повідомила прес-служба мерії. ".