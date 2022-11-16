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13-ту позачергову сесію Харківської міськради перенесли на 17 листопада

Суспільство 12:27   16.11.2022
Оксана Якушко
13-ту позачергову сесію Харківської міськради перенесли на 17 листопада

Тринадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде у дистанційному режимі, повідомила прес-служба мерії. 

Позачергова сесія переноситься з 16 на 17 листопада – таке розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Сесія розпочнеться о 13:00 і пройде у дистанційному режимі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 12:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тринадцята позачергова сесія Харківської міськради 8-го скликання пройде у дистанційному режимі, повідомила прес-служба мерії. ".