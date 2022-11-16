13-ю внеочередную сессию Харьковского горсовета перенесли на 17 ноября
Тринадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет в дистанционном режиме, сообщила прес-служба мэрии.
Внеочередная сессия переносится с 16 на 17 ноября – такое распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Сессия начнется в 13:00 и пройдет в дистанционном режиме,
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тринадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет в дистанционном режиме, сообщила прес-служба мэрии. ".