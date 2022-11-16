13-ю внеочередную сессию Харьковского горсовета перенесли на 17 ноября

Тринадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет в дистанционном режиме, сообщила прес-служба мэрии.

Внеочередная сессия переносится с 16 на 17 ноября – такое распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Сессия начнется в 13:00 и пройдет в дистанционном режиме,