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13-ю внеочередную сессию Харьковского горсовета перенесли на 17 ноября

Общество 12:27   16.11.2022
Оксана Якушко
13-ю внеочередную сессию Харьковского горсовета перенесли на 17 ноября

Тринадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет в дистанционном режиме, сообщила прес-служба мэрии. 

Внеочередная сессия переносится с 16 на 17 ноября – такое распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Сессия начнется в 13:00 и пройдет в дистанционном режиме,

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тринадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет в дистанционном режиме, сообщила прес-служба мэрии. ".