Бюджет-2023 рассмотрят в среду на сессии Харьковского горсовета (повестка)
В среду, 16 ноября, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. В 12:00 депутаты соберутся онлайн.
Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Терехов.
В повестке дня — 32 вопроса и «Разное».
Депутаты, в частности, рассмотрят проект бюджета на 2023 год и внесение изменений в городские программы: повышения безопасности дорожного движения, строительства и развития Харьковского метрополитена, развития городского электротранспорта, поддержки развития предпринимательства, обновления и развития Харьковского зоопарка, обслуживания и развития территорий усадебной застройки, обращения с домашними животными и регулирования их численности, спортивных имиджевых проектов, развития архивного дела, поддержки издательского дела и КП «Харьковские известия».
Ряд вопросов будет касаться совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бюджет-2023 рассмотрят в среду на сессии Харьковского горсовета (повестка)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 ноября, состоится сессия Харьковского горсовета. В 12:00 депутаты соберутся онлайн.".