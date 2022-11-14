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Бюджет-2023 рассмотрят в среду на сессии Харьковского горсовета (повестка)

Общество 20:56   14.11.2022
Елена Нагорная
Бюджет-2023 рассмотрят в среду на сессии Харьковского горсовета (повестка)

В среду, 16 ноября, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. В 12:00 депутаты соберутся онлайн.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Терехов.

В повестке дня — 32 вопроса и «Разное».

Депутаты, в частности, рассмотрят проект бюджета на 2023 год и внесение изменений в городские программы: повышения безопасности дорожного движения, строительства и развития Харьковского метрополитена, развития городского электротранспорта, поддержки развития предпринимательства, обновления и развития Харьковского зоопарка, обслуживания и развития территорий усадебной застройки, обращения с домашними животными и регулирования их численности, спортивных имиджевых проектов, развития архивного дела, поддержки издательского дела и КП «Харьковские известия».

Ряд вопросов будет касаться совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Проект развития городской инфраструктуры — 2».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 20:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 ноября, состоится сессия Харьковского горсовета. В 12:00 депутаты соберутся онлайн.".