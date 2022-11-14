Бюджет-2023 розглянуть у середу на сесії Харківської міськради (питання)

У середу, 16 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. О 12:00 депутати зберуться онлайн.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

На порядку денному – 32 питання та “Різне”.

Депутати, зокрема, розглянуть проєкт бюджету на 2023 рік та внесення змін до міських програм: підвищення безпеки дорожнього руху, будівництва та розвитку Харківського метрополітену, розвитку міського електротранспорту, підтримки розвитку підприємництва, оновлення та розвитку Харківського зоопарку, обслуговування та розвитку територій садибної забудови, поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності, спортивних іміджевих проектів, розвитку архівної справи, підтримки видавничої справи та КП “Харьковские известия”.

Низка питань стосуватиметься спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту “Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2”.