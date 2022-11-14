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Бюджет-2023 розглянуть у середу на сесії Харківської міськради (питання)

Економіка 20:56   14.11.2022
Олена Нагорна
Бюджет-2023 розглянуть у середу на сесії Харківської міськради (питання)

У середу, 16 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. О 12:00 депутати зберуться онлайн.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

На порядку денному – 32 питання та “Різне”.

Депутати, зокрема, розглянуть проєкт бюджету на 2023 рік та внесення змін до міських програм: підвищення безпеки дорожнього руху, будівництва та розвитку Харківського метрополітену, розвитку міського електротранспорту, підтримки розвитку підприємництва, оновлення та розвитку Харківського зоопарку, обслуговування та розвитку територій садибної забудови, поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності, спортивних іміджевих проектів, розвитку архівної справи, підтримки видавничої справи та КП “Харьковские известия”.

Низка питань стосуватиметься спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту “Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 20:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 16 листопада, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. О 12:00 депутати зберуться онлайн.".