У харківському притулку зможуть без світла оперувати тварин (фото)

У КП «Центр поводження з тваринами» встановили сонячні панелі для операційного блоку.

Про це повідомили в Харківській міськраді. Там зазначили, що необхідне обладнання притулок отримав в межах допомоги Харкову від інших міст України.

«Завдяки панелям операційна зможе функціонувати автономно, і ветеринари лікуватимуть тварин навіть у періоди відсутності світла», – додали в мерії.