У харківському притулку зможуть без світла оперувати тварин (фото)
Фото: Харківська міськрада
У КП «Центр поводження з тваринами» встановили сонячні панелі для операційного блоку.
Про це повідомили в Харківській міськраді. Там зазначили, що необхідне обладнання притулок отримав в межах допомоги Харкову від інших міст України.
«Завдяки панелям операційна зможе функціонувати автономно, і ветеринари лікуватимуть тварин навіть у періоди відсутності світла», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блок, животні, міськрада, оперировать, приют, солнечные, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» встановили сонячні панелі для операційного блоку. ".