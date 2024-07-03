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У харківському притулку зможуть без світла оперувати тварин (фото)

Суспільство 11:40   03.07.2024
Вікторія Яковенко
У харківському притулку зможуть без світла оперувати тварин (фото) Фото: Харківська міськрада

У КП «Центр поводження з тваринами» встановили сонячні панелі для операційного блоку. 

Про це повідомили в Харківській міськраді. Там зазначили, що необхідне обладнання притулок отримав в межах допомоги Харкову від інших міст України.

«Завдяки панелям операційна зможе функціонувати автономно, і ветеринари лікуватимуть тварин навіть у періоди відсутності світла», – додали в мерії.

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» встановили сонячні панелі для операційного блоку. ".