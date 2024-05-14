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Харків’ян просять прихистити тварин з міського притулку: вольєри переповнені

Суспільство 14:14   14.05.2024
Вікторія Яковенко
Харків’ян просять прихистити тварин з міського притулку: вольєри переповнені Фото: Харківська міськрада

У КП «Центр поводження з тваринами» звернулися до жителів Харкова з проханням прихистити собак і котів.

«Як повідомили на підприємстві, до притулку надходить багато дзвінків з проханням забрати тварин з зони бойових дій. Оскільки вольєри притулку вже переповнені, містян закликають долучитися до порятунку домашніх улюбленців», – повідомили у Харківській міськраді.

У КП зазначили, що усі тварини щеплені від сказу та вірусних захворювань, кастровані/стерилізовані, оброблені від паразитів.

Звернутися до міського притулку можна щодня, з 9:00 до 16:30.

Ознайомитись із анкетами тварин для прихистку можна за посиланням.

Читайте також: Модно «всиновити» собаку з Харкова: тварини з притулку знайшли дім за кордоном

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» звернулися до жителів Харкова з проханням прихистити собак і котів.".