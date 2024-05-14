Харків’ян просять прихистити тварин з міського притулку: вольєри переповнені
Фото: Харківська міськрада
У КП «Центр поводження з тваринами» звернулися до жителів Харкова з проханням прихистити собак і котів.
«Як повідомили на підприємстві, до притулку надходить багато дзвінків з проханням забрати тварин з зони бойових дій. Оскільки вольєри притулку вже переповнені, містян закликають долучитися до порятунку домашніх улюбленців», – повідомили у Харківській міськраді.
У КП зазначили, що усі тварини щеплені від сказу та вірусних захворювань, кастровані/стерилізовані, оброблені від паразитів.
Звернутися до міського притулку можна щодня, з 9:00 до 16:30.
Ознайомитись із анкетами тварин для прихистку можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, кошки, КП, міськрада, приют, собаки, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» звернулися до жителів Харкова з проханням прихистити собак і котів.".