Харків’ян просять прихистити тварин з міського притулку: вольєри переповнені

У КП «Центр поводження з тваринами» звернулися до жителів Харкова з проханням прихистити собак і котів.

«Як повідомили на підприємстві, до притулку надходить багато дзвінків з проханням забрати тварин з зони бойових дій. Оскільки вольєри притулку вже переповнені, містян закликають долучитися до порятунку домашніх улюбленців», – повідомили у Харківській міськраді.

У КП зазначили, що усі тварини щеплені від сказу та вірусних захворювань, кастровані/стерилізовані, оброблені від паразитів.

Звернутися до міського притулку можна щодня, з 9:00 до 16:30.

Ознайомитись із анкетами тварин для прихистку можна за посиланням.