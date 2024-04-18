Модно «всиновити» собаку з Харкова: тварини з притулку знайшли дім за кордоном

Собаки з харківського притулку знайшли господарів за кордоном.

«Фото щасливих та залюблених хвостиків радують працівників підприємства у ці нелегкі часи. Адопція харківських песиків пройшла швидко, адже всі собаки щеплені від вірусних захворювань, оброблені від паразитів та стерилізовані, кастровані», – повідомили у КП «Центр поводження з тваринами».

Цьогоріч волонтери планують забрати на прилаштування до Німеччини ще близько 20-40 собак з харківського притулку, зазначили у КП.

«Адже зараз у Європі дуже модно «всиновити» собаку з України, тим паче з міста-героя Харків», – додали в притулку.