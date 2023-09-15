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В Основ’янському районі завершують підготовку до опалювального сезону (фото)

Суспільство 16:21   15.09.2023
Вікторія Яковенко
В Основ’янському районі завершують підготовку до опалювального сезону (фото) Фото: Харківська міськрада

Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонту кампанію, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили на підприємстві, триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у провулку Лопатинському. За словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.

Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами. В одному з них, на вулиці Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під’їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.

Також у будинку на вулиці Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.

Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків. Також було капітально відремонтовано центральний тепловий пункт, що обслуговує 35 житлових будинків, дві школи та два дитсадки.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 16:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонту кампанію, розповіли в Харківській міськраді.".