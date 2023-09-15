В Основ’янському районі завершують підготовку до опалювального сезону (фото)
Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонту кампанію, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомили на підприємстві, триває останнє перекладання ділянки магістральної мережі у провулку Лопатинському. За словами начальника Основ’янської філії Владислава Тимофєєва, головною ознакою літньої ремонтної кампанії став саме капремонт внутрішньобудинкових систем, що дуже важливо для старих багатоповерхівок у центрі міста.
Загалом у районі замінили системи подачі тепла та гарячої води в будинках за 33-ма адресами. В одному з них, на вулиці Георгія Тарасенка, за зверненням мешканців за добу відновили систему під’їзного опалення та замінили теплообмінне обладнання в підвалі будинку.
Також у будинку на вулиці Молочній, мешканці якого скаржилися взимку на якість опалення, відновили всю систему тепло- та гарячого водопостачання, встановивши нові підвальні комунікації та стояки у квартирах.
Філія підготувала до опалювального сезону всі 411 будинків. Також було капітально відремонтовано центральний тепловий пункт, що обслуговує 35 житлових будинків, дві школи та два дитсадки.
Читайте також: Чи встигнуть за місяць підготувати Харків до пуску тепла. Інформація Терехова
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Основ’янському районі завершують підготовку до опалювального сезону (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основ’янська філія КП «Харківські теплові мережі» завершує літню ремонту кампанію, розповіли в Харківській міськраді.".