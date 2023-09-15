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В Основянском районе завершают подготовку к отопительному сезону (фото)

Общество 16:21   15.09.2023
Виктория Яковенко
В Основянском районе завершают подготовку к отопительному сезону (фото) Фото: Харьковский горсовет

Основянский филиал КП «Харьковские тепловые сети» завершает летнюю ремонтную кампанию, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили на предприятии, продолжается последняя перекладка участка магистральной сети в переулке Лопатинском. По словам начальника Основянского филиала Владислава Тимофеева, главным признаком летней ремонтной кампании стал именно капремонт внутридомовых систем, что очень важно для старых многоэтажек в центре города.

Всего в районе заменили системы подачи тепло- и горячего водоснабжения в домах по 33 адресам. В одном из них на улице Георгия Тарасенко, по обращению жителей за сутки восстановили систему подъездного отопления и заменили теплообменное оборудование в подвале дома.

Также в доме по улице Молочной, жители которого жаловались зимой на качество отопления, восстановили всю систему тепло- и горячего водоснабжения, установив новые подвальные коммуникации и стояки в квартирах.

Филиал подготовил к отопительному сезону все 411 домов. Также был капитально отремонтирован центральный тепловой пункт, обслуживающий 35 жилых домов, две школы и два детсада.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 16:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основянский филиал КП «Харьковские тепловые сети» завершает летнюю ремонтную кампанию, рассказали в Харьковском горсовете.".