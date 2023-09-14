Успеют ли за месяц подготовить Харьков к пуску тепла. Информация Терехова

Системы теплоснабжения Харькова в целом подготовлены к отопительному сезону на 86%, сообщил в эфире национального телемарафона Игорь Терехов. Мэр уверен, что коммунальщики успеют завершить все работы за месяц.

Терехов отметил, что подготовка города к отопительному сезону не останавливается и в выходные.

«В субботу и воскресенье все на работе… Продолжаем работать, потому что очень много натворил враг. Разрушил нам ТЭЦ, котельные, магистральные трубопроводы. В планах у нас переложить 220 километров тепловых сетей. Сегодня уже переложено 186», — сказал мэр.

Он напомнил, что из-за российских ударов в ходе отопительного сезона 2022/2023 систему перезапускали восемь раз.

«Мы сделали определенные шаги для того, чтобы заранее сделать некоторые меры по прикрытию определенных вещей. Работаем для того, чтобы было устойчивое снабжение теплом Харькова. Оснастили очень много наших котельных генераторами», — добавил Терехов.

Напомним, что отопительный сезон традиционно стартует 15 октября, но может быть начат позже. Отопление включают, когда три дня подряд фиксируется среднесуточная температура ниже +8 °С. Распоряжение о начале отопительного сезона подписывает городской голова. В 2022 году в Харькове тепло в медучреждения начали подавать 15 октября.