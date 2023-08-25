«От 70% до более 90%», — Терехов сообщил о готовности Харькова к зиме

В Харькове готовность жилищно-коммунальной и социальной сфер к новому отопительному сезону составляет от 70% до более 90%.

«Это касается водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также услуг водоотвода. К октябрю будем готовы вовремя и полностью», – написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Также, по его словам, на проспекте Гагарина уже начали укладывать асфальт. Все ремонтные работы планируют завершить в сентябре.

«К этому времени успели полностью заменить камеру коллектора, переложив 600 метров трубопровода», — добавил мэр.