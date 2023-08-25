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“Від 70% до понад 90%”, – Терехов повідомив про готовність Харкова до зими

Суспільство 17:02   25.08.2023
Вікторія Яковенко
“Від 70% до понад 90%”, – Терехов повідомив про готовність Харкова до зими

У Харкові готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до нового опалювального сезону становить від 70% до понад 90%.

«Це стосується водо-, тепло-, газо- та електропостачання, а також послуг водовідведення. До жовтня будемо готові вчасно та повністю», – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Також за його словами, на проспекті Гагаріна вже почали укладати асфальт. Всі ремонтні роботи орієнтовно планують завершити у вересні.

«До цього часу встигли повністю замінити камеру колектору, переклавши 600 метрів трубопроводу», – додав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до нового опалювального сезону становить від 70% до понад 90%.".