“Від 70% до понад 90%”, – Терехов повідомив про готовність Харкова до зими

У Харкові готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до нового опалювального сезону становить від 70% до понад 90%.

«Це стосується водо-, тепло-, газо- та електропостачання, а також послуг водовідведення. До жовтня будемо готові вчасно та повністю», – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Також за його словами, на проспекті Гагаріна вже почали укладати асфальт. Всі ремонтні роботи орієнтовно планують завершити у вересні.

«До цього часу встигли повністю замінити камеру колектору, переклавши 600 метрів трубопроводу», – додав мер.