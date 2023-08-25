“Від 70% до понад 90%”, – Терехов повідомив про готовність Харкова до зими
У Харкові готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до нового опалювального сезону становить від 70% до понад 90%.
«Це стосується водо-, тепло-, газо- та електропостачання, а також послуг водовідведення. До жовтня будемо готові вчасно та повністю», – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
Також за його словами, на проспекті Гагаріна вже почали укладати асфальт. Всі ремонтні роботи орієнтовно планують завершити у вересні.
«До цього часу встигли повністю замінити камеру колектору, переклавши 600 метрів трубопроводу», – додав мер.
Читайте також: Що буде з тарифами на тепло цієї зими – рішення Кабміну
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Від 70% до понад 90%”, – Терехов повідомив про готовність Харкова до зими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 17:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові готовність житлово-комунальної та соціальної сфер до нового опалювального сезону становить від 70% до понад 90%.".