Що буде з тарифами на тепло цієї зими – рішення Кабміну
Тарифи на тепло протягом опалювального сезону 2023/2024 років не змінюватимуться. “Нафтогаз” реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів.
Уряд продовжив дію механізму до середини квітня 2024 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів”, – сказав глава уряду.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 21:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тарифи на тепло протягом опалювального сезону 2023/2024 років не змінюватимуться. “Нафтогаз” реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів.".