Що буде з тарифами на тепло цієї зими – рішення Кабміну

Тарифи на тепло протягом опалювального сезону 2023/2024 років не змінюватимуться. “Нафтогаз” реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів.

Уряд продовжив дію механізму до середини квітня 2024 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів”, – сказав глава уряду.