У Міненерго повідомили, чи плануються вимкнення електрики взимку
Взимку обмеження в подачі електрики українцям не плануються, за умови відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли росіян, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
“Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер”, – зазначив Галущенко.
Він додав, що енергетичну інфраструктуру країни готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.
“Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані”, – сказав Галущенко.
Читайте також: «Харків взимку 2022 і зараз – різні міста» — Синєгубов про підготовку до зими
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Міненерго повідомили, чи плануються вимкнення електрики взимку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Взимку обмеження в подачі електрики українцям не плануються, за умови відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли росіян, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.".