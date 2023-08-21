У Міненерго повідомили, чи плануються вимкнення електрики взимку

Взимку обмеження в подачі електрики українцям не плануються, за умови відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли росіян, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер”, – зазначив Галущенко.

Він додав, що енергетичну інфраструктуру країни готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

“Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані”, – сказав Галущенко.