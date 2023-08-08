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«Харків взимку 2022 і зараз – різні міста» – Синєгубов про підготовку до зими

Суспільство 12:25   08.08.2023
Вікторія Яковенко
«Харків взимку 2022 і зараз – різні міста» – Синєгубов про підготовку до зими

На Харківщині готуються до нового опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов впевнений, що і цієї зими ворог ударятиме по критичній інфраструктурі.

«Місто Харків взимку 2022 року і зараз – це різні міста. Звичайно, що електроенергії ми споживаємо більше, тому що велика кількість населення повернулася. Наше зараз завдання максимально підготувати за планом всі заклади медицини, освіти, адміністративні будівлі, житловий фонд для проходження сталого опалювального сезону. І, звичайно, максимально відновити те, що було знищено минулого опалювального сезону. І захистити це все для того, щоб ворог не зміг чинити терор взимку. Чи буде він це робити – звичайно, що так», – сказав Синєгубов етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині готуються до нового опалювального сезону. Голова ХОВА Олег Синєгубов впевнений, що і цієї зими ворог ударятиме по критичній інфраструктурі.".