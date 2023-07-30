Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)
Президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Мер Харкова Ігор Терехов взяв у ньому участь у режимі онлайн.
На засіданні обговорювали енергетику та захист енергетичної інфраструктури від ударів РФ, роботу з партнерами, а також сприйняття людьми роботи державної та місцевої влади крізь призму видатків із бюджетів, повідомляє Офіс президента.
“Бюджет – це завжди дзеркало пріоритетів держави, області, громади. Нині перший пріоритет усюди в Україні може бути лише один: це оборона. Другий пріоритет – соціальна стійкість України: кожного міста, кожної громади, тобто це захист нормального життя людей”, – наголосив Зеленський.
Терехов у своєму виступі повідомив, що на сьогодні готовність житлового фонду та соціальної інфраструктури Харкова до пуску тепла становить 65%.
Мер нагадав, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 120 об’єктів КП “ХТМ”, зокрема ТЕЦ, на відновлення яких потрібно понад мільярд гривень, пише пресслужба міськради.
«Ми виділили 600 мільйонів і плануємо виділити ще 300. Також залучаємо кошти Світового банку, європейських фінансових інституцій», – розповів міський голова.
Він повідомив, що до початку опалювального сезону комунальники встановлять 31 блочно-модульну котельню, перекладуть 220 км магістральних тепломереж, реконструюють три котельні на Північній Салтівці, запустять у роботу сучасний турбогенератор, який вироблятиме додатково 20 МВт електроенергії, а також відновлять 60 об’єктів «Харківводоканалу». Крім того, на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, на ТЕЦ, вже встановили захисні споруди та габіони, а пульти управління та автоматику вивели у бомбосховище.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 16:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Мер Харкова Ігор Терехов взяв у ньому участь у режимі онлайн.".