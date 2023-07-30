Live
  • Нд 30.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)

Політика 16:21   30.07.2023
Олена Нагорна
Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)

Президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Мер Харкова Ігор Терехов взяв у ньому участь у режимі онлайн.

На засіданні обговорювали енергетику та захист енергетичної інфраструктури від ударів РФ, роботу з партнерами, а також сприйняття людьми роботи державної та місцевої влади крізь призму видатків із бюджетів, повідомляє Офіс президента.

“Бюджет – це завжди дзеркало пріоритетів держави, області, громади. Нині перший пріоритет усюди в Україні може бути лише один: це оборона. Другий пріоритет – соціальна стійкість України: кожного міста, кожної громади, тобто це захист нормального життя людей”, – наголосив Зеленський.

Терехов у своєму виступі повідомив, що на сьогодні готовність житлового фонду та соціальної інфраструктури Харкова до пуску тепла становить 65%.

Мер нагадав, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 120 об’єктів КП “ХТМ”, зокрема ТЕЦ, на відновлення яких потрібно понад мільярд гривень, пише пресслужба міськради.

«Ми виділили 600 мільйонів і плануємо виділити ще 300. Також залучаємо кошти Світового банку, європейських фінансових інституцій», – розповів міський голова.

Він повідомив, що до початку опалювального сезону комунальники встановлять 31 блочно-модульну котельню, перекладуть 220 км магістральних тепломереж, реконструюють три котельні на Північній Салтівці, запустять у роботу сучасний турбогенератор, який вироблятиме додатково 20 МВт електроенергії, а також відновлять 60 об’єктів «Харківводоканалу». Крім того, на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, на ТЕЦ, вже встановили захисні споруди та габіони, а пульти управління та автоматику вивели у бомбосховище.

Читайте також: Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)
Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)
30.07.2023, 16:21
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
30.07.2023, 07:41
Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)
Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)
30.07.2023, 13:52
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
22.06.2023, 10:30
13 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ
13 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ
30.04.2023, 18:51

Новини за темою:

15:30
Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)
13:40
Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині: поранено 84-річного чоловіка
12:45
Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)
11:50
Понад сотню закладок “солей” хотіли зробити в Харкові: завадили копи (фото)
11:05
Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині

  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 16:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Мер Харкова Ігор Терехов взяв у ньому участь у режимі онлайн.".