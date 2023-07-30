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Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)

Политика 16:21   30.07.2023
Елена Нагорная
Терехов доложил Зеленскому, насколько Харьков готов к зиме (видео)

Президент Владимир Зеленский в Ивано-Франковске провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Мэр Харькова Игорь Терехов принял в нем участие в режиме онлайн.

На заседании обсуждали энергетику и защиту энергетической инфраструктуры от ударов РФ, работу с партнерами, а также восприятие людьми работы государственной и местной власти сквозь призму расходов из бюджетов, сообщает Офис президента.

«Бюджет — это всегда зеркало приоритетов государства, области, громады. Сейчас первый приоритет всюду в Украине может быть только один: это оборона. Второй приоритет — социальная устойчивость Украины: каждого города, каждой громады, то есть это защита нормальной жизни людей», — подчеркнул Зеленский.

Терехов в своем выступлении сообщил, что на сегодня готовность жилого фонда и социальной инфраструктуры Харькова к пуску тепла составляет 65%, пишет пресс-служба горсовета.

Мэр напомнил, что в Харькове в результате обстрелов было повреждено 120 объектов КП «ХТС», в частности ТЭЦ, на восстановление которых требуется более миллиарда гривен.

«Мы выделили 600 миллионов и планируем выделить еще 300. Также привлекаем средства Всемирного банка, европейских финансовых институтов», — рассказал городской голова.

Он сообщил, что к началу отопительного сезона коммунальщики установят 31 блочно-модульную котельную, переложат 220 км магистральных теплосетей, реконструируют три котельные на Северной Салтовке, запустят в работу современный турбогенератор, который будет производить дополнительно 20 МВт электроэнергии, а также восстановят 60 объектов КП «Харьковводоканал». Кроме того, на объектах критической инфраструктуры, в частности, на ТЭЦ, уже установили защитные сооружения и габионы, а пульты управления и автоматику вывели в бомбоубежище.

Читайте также: Харьков готов к отопительному сезону на 62% – Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 16:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в Ивано-Франковске провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Мэр Харькова Игорь Терехов принял в нем участие в режиме онлайн.".