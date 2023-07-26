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Харьков готов к отопительному сезону на 62% — Терехов

Общество 14:55   26.07.2023
Виктория Яковенко
Харьков готов к отопительному сезону на 62% — Терехов

В Харькове идет подготовка к зиме: по состоянию на 26 июля город готов к отопительному сезону на 62%.

Об этом сообщил мэр Харькова в эфире нацмарафона. Он в очередной раз напомнил, что предыдущий отопительный сезон был очень сложным, так что подготовку к следующему начали сразу.

«Мы привлекаем средства не только городского бюджета, но и международных финансовых институций, международных финансовых учреждений», — отметил Терехов.

В Харькове уже переложили около 120 км магистральных трубопроводов, из запланированных 220 км. Кроме этого начали строить 14 локальных котельных, а также 5 мини-ТЭЦ.

Читайте также: С генераторами и мини-котельными. Терехов о том, как готовят Харьков к зиме

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове идет подготовка к зиме: по состоянию на 26 июля город готов к отопительному сезону на 62%.".