Харьков готов к отопительному сезону на 62% — Терехов

В Харькове идет подготовка к зиме: по состоянию на 26 июля город готов к отопительному сезону на 62%.

Об этом сообщил мэр Харькова в эфире нацмарафона. Он в очередной раз напомнил, что предыдущий отопительный сезон был очень сложным, так что подготовку к следующему начали сразу.

«Мы привлекаем средства не только городского бюджета, но и международных финансовых институций, международных финансовых учреждений», — отметил Терехов.

В Харькове уже переложили около 120 км магистральных трубопроводов, из запланированных 220 км. Кроме этого начали строить 14 локальных котельных, а также 5 мини-ТЭЦ.