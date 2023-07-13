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С генераторами и мини-котельными. Терехов о том, как готовят Харьков к зиме

Общество 12:48   13.07.2023
Оксана Якушко
С генераторами и мини-котельными. Терехов о том, как готовят Харьков к зиме

В настоящее время в городе ремонтируют трубопроводы и подготавливают мини-ТЭЦ к следующему отопительному сезону, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«В прошлом сезоне мы провели 200 км магистральных трубопроводов, сейчас у нас в планах еще 220 км магистральных трубопроводов. На сегодняшний день мы уже провели 90 км трубопроводов. Кроме этого, готовим систему мини-ТЭЦ, мини-котельных по Харькову, что позволит пройти отопительный сезон на достаточно высоком уровне. Мы все оборудуем дизель-генераторами, которые смогут автономно работать в условиях блекаута. Подходим очень тщательно к подготовке отопительного сезона, которая началась сразу после окончания предыдущего. Кроме этого, готовим дома – те, которые в коммунальной форме собственности, на 50% уже готовы к новому отопительному сезону», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 12:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время в городе ремонтируют трубопроводы и подготавливают мини-ТЭЦ к следующему отопительному сезону, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".