С генераторами и мини-котельными. Терехов о том, как готовят Харьков к зиме

В настоящее время в городе ремонтируют трубопроводы и подготавливают мини-ТЭЦ к следующему отопительному сезону, рассказал в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«В прошлом сезоне мы провели 200 км магистральных трубопроводов, сейчас у нас в планах еще 220 км магистральных трубопроводов. На сегодняшний день мы уже провели 90 км трубопроводов. Кроме этого, готовим систему мини-ТЭЦ, мини-котельных по Харькову, что позволит пройти отопительный сезон на достаточно высоком уровне. Мы все оборудуем дизель-генераторами, которые смогут автономно работать в условиях блекаута. Подходим очень тщательно к подготовке отопительного сезона, которая началась сразу после окончания предыдущего. Кроме этого, готовим дома – те, которые в коммунальной форме собственности, на 50% уже готовы к новому отопительному сезону», — отметил Терехов.