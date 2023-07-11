«Было 9 дефектов»: почти 2 км тепломагистрали перекладывают в Харькове (сюжет)

В Харькове на бульваре Юрьева КП «Харьковские тепловые сети» перекладывают тепломагистрали диаметром 900-1000мм и протяженностью 1800 метров. Стоимость работ двух участков – около 160 млн. грн. Ремонт начался здесь 4 июля. Сейчас демонтируют старые трубы, проработавшие более 40 лет. Сколько домов осталось без горячей воды и когда ремонт здесь завершится – узнавал корреспондент МГ «Объектив».

1,8 километра тепломагистрали планируют заменить на бульваре Юрьева в Немышлянском районе.

Евгений Кауркин, технический директор КП «ХТС»

Данный участок предполагает замену 1800 метров. Диаметр от 900 до 1000. То есть два диаметра, которых мы заменяем. Стоимость работ двух участков около 160 млн. грн. Тендеры отыграны, экспертизы проектов мы получили. Смета прошла экспертную оценку. Все с соблюдением буквы закона.

Заменять магистраль начали еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Евгений Кауркин, технический директор КП «ХТС»

Это плановая перекладка. В том году был первый ее этап. Мы сменили нашу магистраль под проспектом Петра Григоренко и вдоль улицы Харьковских дивизий. В этом году имея опыт «блекаутов», проблемы после «блекаутов». На этом участке было 9 магистральных дефектов.

Эта тепломагистраль обслуживает более 300 домов, 8 больниц, 9 детсадов и 12 школ.

Евгений Кауркин, технический директор КП «ХТС»

Она запитывает более 300 жилых домов, 8 больниц, 9 детских садов и 12 школ. Поэтому решение было продлить запланированное еще в довоенное время. То есть эта работа плановая. Она очень нужна. Она улучшит и непрерывность в отопительный сезон подачи услуг отопления и горячей воды.

Работы здесь начались 4 июля, а завершить их планируют в сентябре. Сейчас без горячей воды осталось более 250 домов.

Евгений Кауркин, технический директор КП «ХТС»

Основное неудобство – это кроме нарушения благоустройства, это отсутствие горячей воды более чем в 250 домах. Но, лучше временно месяц – полторы быть без горячей воды, чем зимой мы будем и без отопления, и без воды. Срок завершения работ – сентябрь.

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