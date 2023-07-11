«Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)

У Харкові на бульварі Юр’єва КП «Харківські теплові мережі» перекладають тепломагістралі діаметром 900-1000мм і протяжністю 1800 метрів. Вартість робіт двох ділянок близько 160 млн. грн. Роботи розпочали тут 4 липня. Наразі демонтують старі труби, які пропрацювали понад 40 років. Скільки будинків залишилися без гарячої води та коли ремонт тут завершиться – дізнавався кореспондент МГ «Об’єктив».

1,8 кілометра тепломагістралі планують замінити на бульварі Юр’єва у Немишлянському районі.

Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ»

Дана ділянка передбачає заміну 1800 метрів. Діаметр від 900 до 1000. Тобто два діаметри, яких ми замінюємо. Вартість робіт двох ділянок близько 160 млн грн. Тендери відіграні, експертизи проєктів ми отримали. Кошторис пройшов експертну оцінку. Усе з дотриманням букви закону.

Замінювати магістраль почали до повномасштабного вторгнення РФ.

Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ»

Це планова перекладка. В тому році був перший її етап. Ми поміняли нашу магістраль під проспектом Петра Григоренка і вздовж вулиці Харківських дивізій. В цьому році маючи досвід блекаутів, проблеми після блекаутів. На цій ділянці було 9 магістральних дефектів.

Ця тепломагістраль обслуговує понад 300 будинків, 8 лікарень, 9 дитсадків та 12 шкіл.

Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ»

Вона заживлює більше ніж 300 житлових будинків, 8 лікарень, 9 дитячих садочків та 12 шкіл. Тому, рішення було продовжити заплановане ще у довоєнний час. Тобто ця робота є планова. Вона дуже потрібна. Вона поліпшить і безперервність в опалювальний сезон подачі послуг з опалювання та гарячої води.

Роботи тут розпочалися 4 липня, а завершити планують у вересні. Без гарячої води залишилися понад 250 будинків.

Євген Кауркін, технічний директор КП «ХТМ»

Основна незручність – це окрім порушення благоустрою, це відсутність гарячої води більш, ніж у 250 будинках. Але, краще тимчасово місяць – півтори бути без гарячої води, ніж взимку ми будемо і без опалення, і без води. Термін завершення робіт – вересень.

Читайте також: Понад 250 будинків у Немишлянському районі залишилися без гарячої води