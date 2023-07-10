Понад 250 будинків у Немишлянському районі залишилися без гарячої води
На бульварі Юр’єва у Харкові комунальники перекладають тепломагістраль діаметром 900-1000 мм і протяжністю 1800 метрів. Через це наразі без гарячої води залишилися 253 житлові будинки, 8 дитсадочків, 7 лікарень та 8 шкіл.
Про це повідомили у КП «ХТМ». Роботи тут розпочалися 4 липня.
«На сьогодні вже триває демонтаж старої труби, яка пропрацювала понад 40 років і в найскладніший опалювальний сезон дала 5 дефектів», – зазначили у КП.
Комунальники додали, що повністю перекладати цю тепломагістраль планували ще до початку повномасштабного вторгнення. До початку бойових дій встигли перекласти лише першу частину магістралі під проспектом Григоренка і вздовж вулиці Харківських дивізій.
«Ділянку у понад півтора кілометра відключили, як тільки це стало можливим і взяли в роботу. Усі матеріали в наявності. На сьогодні роботи ведуться без вихідних. Навіть недавня злива процес не загальмувала. Огорожі над траншеями з метою максимальної безпеки, зміцнені анкерами», – розповіли тепловики.
У КП зазначили, що усі роботи планують завершити у вересні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На бульварі Юр’єва у Харкові комунальники перекладають тепломагістраль діаметром 900-1000 мм і протяжністю 1800 метрів. Через це наразі без гарячої води залишилися 253 житлові будинки, 8 дитсадочків, 7 лікарень та 8 шкіл.".