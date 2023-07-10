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Более 250 домов в Немышлянском районе остались без горячей воды до сентября

Общество 16:26   10.07.2023
Виктория Яковенко
Более 250 домов в Немышлянском районе остались без горячей воды до сентября Фото: КП «ХТС»

На бульваре Юрьева в Харькове коммунальщики перекладывают тепломагистраль диаметром 900-1000мм и протяженностью 1800 метров. Поэтому без горячей воды остались 253 жилых дома, 8 детсадов, 7 больниц и 8 школ.

Об этом сообщили в КП «ХТС». Работы здесь начались 4 июля.

«На сегодня уже продолжается демонтаж старой трубы, которая проработала более 40 лет и в самый сложный отопительный сезон дала 5 дефектов», — отметили в КП.

Коммунальщики добавили, что полностью перекладывать эту тепломагистраль планировали еще до начала полномасштабного вторжения. До начала боевых действий успели перевести только первую часть магистрали под проспектом Григоренко и вдоль улицы Харьковских дивизий.

«Участок более полутора километров отключили, как только это стало возможным и взяли в работу. Все материалы в наличии. На сегодня работы ведутся без выходных. Даже недавний ливень процесс не затормозил. Заборы над траншеями с целью максимальной безопасности, укрепленны анкерами», — рассказали тепловики.

В КП отметили, что все работы планируют завершить в сентябре.

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Фото: КП «ХТС

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 16:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На бульваре Юрьева в Харькове коммунальщики перекладывают тепломагистраль диаметром 900-1000мм и протяженностью 1800 метров. Поэтому без горячей воды остались 253 жилых дома, 8 детсадов, 7 больниц и 8 школ.".