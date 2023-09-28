В Слободском районе Харькова завершают замену тепломагистрали (фото)
В Слободском районе КП «Харьковские тепловые сети» завершают капитальную замену тепловой магистрали.
Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последнее время на нем устранили более 20 дефектов, пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП “ХТС”.
«Трубы под проезжей частью уже смонтированы. При этом движение транспорта не перекрывалось. Магистраль протаскивали под асфальтом на глубине четыре метра», — отметили на предприятии.
Кроме того, на проспекте Льва Ландау завершаются строительные работы на участке магистрали протяженностью 180 м диаметром 1000 мм с реконструкцией двух магистральных камер. В ХТС сообщили, что магистраль была построена в 1982 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 280 жилых домов, 10 школ, восемь детских садов и три лечебных учреждения. Сейчас она уже заполнена теплоносителем и включена в работу.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 21:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе КП «Харьковские тепловые сети» завершают капитальную замену тепловой магистрали.".