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В Слободском районе Харькова завершают замену тепломагистрали (фото)

Общество 21:31   28.09.2023
Елена Нагорная
В Слободском районе Харькова завершают замену тепломагистрали (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Слободском районе КП «Харьковские тепловые сети» завершают капитальную замену тепловой магистрали.

Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1986 году, и за последнее время на нем устранили более 20 дефектов, пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП “ХТС”.

«Трубы под проезжей частью уже смонтированы. При этом движение транспорта не перекрывалось. Магистраль протаскивали под асфальтом на глубине четыре метра», — отметили на предприятии.

Кроме того, на проспекте Льва Ландау завершаются строительные работы на участке магистрали протяженностью 180 м диаметром 1000 мм с реконструкцией двух магистральных камер. В ХТС сообщили, что магистраль была построена в 1982 году, она обеспечивает теплом и горячей водой 280 жилых домов, 10 школ, восемь детских садов и три лечебных учреждения. Сейчас она уже заполнена теплоносителем и включена в работу.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе КП «Харьковские тепловые сети» завершают капитальную замену тепловой магистрали.".