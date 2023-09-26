Терехов: Харьков готов к отопительному сезону на 91%
Системы теплоснабжения Харькова по состоянию на 26 сентября подготовлены к отопительному сезону на 91%, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«К сожалению, не все зависит от наших коммунальных предприятий, от нас, но мы делаем все, чтобы пройти достойно отопительный сезон, который будет, я считаю, очень тяжелым. Мы готовимся очень серьезно. «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» – все работают практически круглосуточно. Очень много ми переложили труб, привели в порядок котельные, ТЭЦы», — сказал мэр.
Терехов уверен, что менее чем за месяц коммунальщики успеют завершить все работы.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Системы теплоснабжения Харькова по состоянию на 26 сентября подготовлены к отопительному сезону на 91%, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".