Терехов: Харьков готов к отопительному сезону на 91%

Системы теплоснабжения Харькова по состоянию на 26 сентября подготовлены к отопительному сезону на 91%, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«К сожалению, не все зависит от наших коммунальных предприятий, от нас, но мы делаем все, чтобы пройти достойно отопительный сезон, который будет, я считаю, очень тяжелым. Мы готовимся очень серьезно. «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» – все работают практически круглосуточно. Очень много ми переложили труб, привели в порядок котельные, ТЭЦы», — сказал мэр.

Терехов уверен, что менее чем за месяц коммунальщики успеют завершить все работы.