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Терехов: Харьков готов к отопительному сезону на 91%

Общество 13:26   26.09.2023
Виктория Яковенко
Терехов: Харьков готов к отопительному сезону на 91%

Системы теплоснабжения Харькова по состоянию на 26 сентября подготовлены к отопительному сезону на 91%, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«К сожалению, не все зависит от наших коммунальных предприятий, от нас, но мы делаем все, чтобы пройти достойно отопительный сезон, который будет, я считаю, очень тяжелым. Мы готовимся очень серьезно. «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» – все работают практически круглосуточно. Очень много ми переложили труб, привели в порядок котельные, ТЭЦы», — сказал мэр.

Терехов уверен, что менее чем за месяц коммунальщики успеют завершить все работы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Системы теплоснабжения Харькова по состоянию на 26 сентября подготовлены к отопительному сезону на 91%, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".